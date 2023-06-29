Минус самолет и почти 700 оккупантов. Генштаб ВСУ назвал новые цифры огромных потерь армии РФ в Украине

29 июня, 08:32
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С начала большой войны против Украины РФ потеряла уже почти 228 тысяч своих военных (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

С начала большой войны против Украины РФ потеряла уже почти 228 тысяч своих военных (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов, сбит один вражеский самолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 227 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 29 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 227780 (+680) человек ликвидировано,
  • танков — 4038 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7857 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 4116 (+27) ед,
  • РСЗО — 627 (+0) ед,
  • средства ПВО — 388 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+1) ед,
  • вертолетов — 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3513 (+14),
  • крылатые ракеты — 1261 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6780 (+6) ед,
  • специальная техника — 569 (+6).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ потери врага

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