Минус самолет и почти 700 оккупантов. Генштаб ВСУ назвал новые цифры огромных потерь армии РФ в Украине
С начала большой войны против Украины РФ потеряла уже почти 228 тысяч своих военных (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов, сбит один вражеский самолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 227 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 29 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 227780 (+680) человек ликвидировано,
- танков — 4038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7857 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 4116 (+27) ед,
- РСЗО — 627 (+0) ед,
- средства ПВО — 388 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+1) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3513 (+14),
- крылатые ракеты — 1261 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6780 (+6) ед,
- специальная техника — 569 (+6).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.