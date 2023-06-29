Минус самолет и почти 700 оккупантов. Генштаб ВСУ назвал новые цифры огромных потерь армии РФ в Украине 29 июня, 08:32 С начала большой войны против Украины РФ потеряла уже почти 228 тысяч своих военных (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов, сбит один вражеский самолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 227 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 29 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 227780 ( +680) человек ликвидировано,

+680) человек ликвидировано, танков — 4038 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 7857 ( +10) ед,

+10) ед, артиллерийских систем — 4116 ( +27) ед,

+27) ед, РСЗО — 627 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 388 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3513 ( +14),

+14), крылатые ракеты — 1261 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6780 ( +6) ед,

+6) ед, специальная техника — 569 ( +6).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.

