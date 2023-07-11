Минус еще один вертолет оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине 11 июля, 08:38 С начала большой войны РФ потеряла в Украине уже 310 вертолетов (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов, уничтожен один вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 235 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 11 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 235 020 ( +540) человек ликвидировано,

+540) человек ликвидировано, танков — 4089 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 7983 ( +17) ед,

+17) ед, артиллерийских систем — 4385 ( +4) ед,

+4) ед, РСЗО — 672 ( +4) ед,

+4) ед, средств ПВО — 414 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 310 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3693 ( +7),

+7), крылатых ракет — 1271 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6966 ( +29) ед,

+29) ед, специальной техники — 640 ( +8).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.