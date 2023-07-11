Минус еще один вертолет оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине
С начала большой войны РФ потеряла в Украине уже 310 вертолетов (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов, уничтожен один вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 235 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 11 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 235 020 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 4089 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7983 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 4385 (+4) ед,
- РСЗО — 672 (+4) ед,
- средств ПВО — 414 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3693 (+7),
- крылатых ракет — 1271 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6966 (+29) ед,
- специальной техники — 640 (+8).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.