Минус еще один вертолет оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине

11 июля, 08:38
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С начала большой войны РФ потеряла в Украине уже 310 вертолетов (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

С начала большой войны РФ потеряла в Украине уже 310 вертолетов (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов, уничтожен один вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 235 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 11 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 235 020 (+540) человек ликвидировано,
  • танков — 4089 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7983 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 4385 (+4) ед,
  • РСЗО — 672 (+4) ед,
  • средств ПВО — 414 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3693 (+7),
  • крылатых ракет — 1271 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6966 (+29) ед,
  • специальной техники — 640 (+8).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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