В войне против Украины РФ потеряла уже более 20 своих генералов — японская разведка 9 февраля, 10:29 Российский генерал-майор Роман Кутузов, который был ликвидирован в июне прошлого года (Фото:InformNapalm)

На войне РФ против Украины погибли уже более 20 российских генералов.

Об этом сообщили в японской разведке, ссылаясь данные, полученные в сотрудничестве с Европой и США, пишет Nikkei.

Японский генерал в отставке, бывший начальник штаба Сухопутных сил Киефуми Иват назвал такие цифры «невероятно высокими» и такими, которые влияют на боевой дух оккупационных войск РФ.

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Отмечается, что украинские военные могли ликвидировать российских генералов с помощью отслеживания сигналов мобильных телефонов. Однако не исключена также и деятельность украинских партизанов на оккупированных территориях.

«В двух восточных регионах могут быть информаторы, передающие информацию Украине. Такие сведения могут быть бесценными», — отметил один из представителей японской разведки.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 135 тысяч своих военнослужащих.

Все чаще стали появляться сообщения о ликвидации высокопоставленных российских военных.

7 февраля грузинский OSINT-аналитик Иракли Комахидзе сообщил, что российский генерал-майор ВДВ Дмитрий Ульянов, вероятно, был ликвидирован на Донбассе.

В июне прошлого года в Луганской области ВСУ ликвидировали командира 29-й армии РФ, которого также называют командиром армейского корпуса «ДНР», генерал-майора Романа Кутузова.