Ежедневно украинские военные берут в плен десятки россиян — ГУР 15 сентября, 00:45 Максим Кузьминов, российский пилот, передавший Украине Ми-8 (Фото:Скриншот видео Volodymyr Zolkin / YouTube)

Ежедневно украинские военные берут в плен десятки российских захватчиков, рассказал в четверг, 14 сентября, в эфире телемарафона Единые новости представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

«Последние успешные действия украинских сил безопасности и обороны действительно позволяют активно пополнять обменный фонд, речь идет ежедневно о десятках россиян, которые попадают в украинский плен — как захваченные, так и тех, кто сдается добровольно», — отметил Юсов.

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Регулярное пополнение обменного фонда, по его словам, «влияет и повлияет» на возвращение защитников Украины, попавших в плен к армии РФ.

Юсов также напомнил о программе Хочу жить, действующей для российских военнослужащих. После проведения операции по сдаче российским пилотом вертолета Ми-8 обращений в рамках этой программы стало больше: до обнародования результатов операции, сказал представитель ГУР, ежедневно поступало 70−100 заявок, после — более 170.

23 августа появились сообщения, что российский вертолет Ми-8 вместе с экипажем перелетел в Украину и сдался Силам обороны.

Вскоре стало известно, что Ми-8 ВС РФ оказался в Украине в результате длительной спецоперации ГУР под кодовым названием Синица. Операция длилась более шести месяцев.

Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к российским самолетам. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Ми-8 приземлился в Харьковской области. В результате спецоперации двух членов экипажа ликвидировали.

Пилот и его семья сейчас находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался здесь вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые должен был доставить россиянам. Он пополнит украинский парк боевых вертолетов. Российский пилот получит $500 000 и новые документы в рамках государственной программы.