С сентября около 4500 россиян обратились на горячую линию, чтобы сдаться в плен — Хочу жить 27 декабря, 17:48 Форма российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С сентября на горячую линию проекта Хочу жить, через который оккупанты могут сдаться в плен ВСУ, обратились около 4500 россиян.

Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Координационного штаба по вопросам военнопленных Виталий Матвиенко.

Обратиться в чат-бот или на горячую линию могут российские военные, мобилизованные, те, кто могут быть мобилизованными. Матвиенко называет этот процесс заблаговременной сдачей в плен.

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«Таким образом, человек заявляет, что он не желает воевать против Украины и хочет добровольно сдаться в плен. С момента старта проекта, с сентября, на сегодня количество обращений около 4500. В день примерно 70−100 обращений», — сказал представитель штаба.

Кроме самих военных, на горячую линию обращают родственники мобилизованных или тех, кого могут мобилизовать. По словам Матвиенко, больше всего обращений от кадровых военных РФ.

«Основная возрастная категория 20−35−40 лет. Дальше — 40+, но меньшее количество обращений», — отметил Матвиенко.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военнослужащим или их родным и близким следует звонить по следующим номерам:

если с территории РФ — +380956886888; +380936886888 и +380976886688;

— +380956886888; +380936886888 и +380976886688; если с территории Украины — 688 ( только с украинских номеров) и +380443508917.

Продолжают круглосуточно работать горячие линии по номерам: +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84, а также чат-бот.