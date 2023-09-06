Более 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ уточнил данные о потерях войск РФ в Украине за сутки

6 сентября, 08:52
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Потери РФ в Украине с начала большой войны превысили 265 тысяч убитыми (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Потери РФ в Украине с начала большой войны превысили 265 тысяч убитыми (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 266 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 6 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — 266 290 (+610) человек ликвидировано,
  • танков — 4497 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 8682 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 5685 (+35) ед,
  • РСЗО — 748 (+1) ед,
  • средств ПВО — 505 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4519 (+7),
  • крылатых ракет — 1447 (+0),
  • кораблей / катеров — 19 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8190 (+15) ед,
  • специальной техники — 852 (+1).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

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В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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