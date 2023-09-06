Более 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ уточнил данные о потерях войск РФ в Украине за сутки 6 сентября, 08:52 Потери РФ в Украине с начала большой войны превысили 265 тысяч убитыми (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 266 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 6 сентября, потери РФ составляют:



личного состава — 266 290 ( +610) человек ликвидировано,

+610) человек ликвидировано, танков — 4497 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 8682 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 5685 ( +35) ед,

+35) ед, РСЗО — 748 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 505 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4519 ( +7),

+7), крылатых ракет — 1447 ( +0),

+0), кораблей / катеров — 19 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8190 ( +15) ед,

+15) ед, специальной техники — 852 ( +1).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.



