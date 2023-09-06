Более 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ уточнил данные о потерях войск РФ в Украине за сутки
Потери РФ в Украине с начала большой войны превысили 265 тысяч убитыми (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 266 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 6 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — 266 290 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 4497 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 8682 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 5685 (+35) ед,
- РСЗО — 748 (+1) ед,
- средств ПВО — 505 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4519 (+7),
- крылатых ракет — 1447 (+0),
- кораблей / катеров — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8190 (+15) ед,
- специальной техники — 852 (+1).
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.
В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.