Новые данные о потерях армии РФ: за сутки ВСУ ликвидировали почти 700 оккупантов, уничтожены артсистемы, дроны и танки 14 июня, 08:44 С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла уже более 217 тысяч своих военных (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 217 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 14 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 217330 ( +680) человек ликвидировано,

+680) человек ликвидировано, танков — 3943 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 7653 ( +11) ед,

+11) ед, артиллерийских систем — 3783 ( +17) ед,

+17) ед, РСЗО — 603 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 364 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 300 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3324 ( +15),

+15), крылатые ракеты — 1196 ( +13),

+13), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6482 ( +9) ед,

+9) ед, специальная техника — 516 ( +5).

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



