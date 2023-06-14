Новые данные о потерях армии РФ: за сутки ВСУ ликвидировали почти 700 оккупантов, уничтожены артсистемы, дроны и танки
С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла уже более 217 тысяч своих военных (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 217 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 14 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 217330 (+680) человек ликвидировано,
- танков — 3943 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 7653 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 3783 (+17) ед,
- РСЗО — 603 (+2) ед,
- средства ПВО — 364 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 300 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3324 (+15),
- крылатые ракеты — 1196 (+13),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6482 (+9) ед,
- специальная техника — 516 (+5).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.