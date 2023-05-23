Минус вертолет и почти 500 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях россиян в войне против Украины

23 мая, 08:09
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Оккупационная армия РФ потеряла в Украине уже десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оккупационная армия РФ потеряла в Украине уже десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 204 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 23 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 204360 (+480) человек ликвидировано,
  • танков — 3789 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7419 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 3318 (+40) ед,
  • РСЗО — 565 (+0) ед,
  • средства ПВО — 327 (+0) ед,
  • самолетов — 309 (+0) ед,
  • вертолетов — 295 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2864 (+34),
  • крылатые ракеты — 1015 (+4),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6139 (+10) ед,
  • специальная техника — 433 (+6).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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