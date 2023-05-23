Минус вертолет и почти 500 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях россиян в войне против Украины
Оккупационная армия РФ потеряла в Украине уже десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 204 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 23 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 204360 (+480) человек ликвидировано,
- танков — 3789 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7419 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3318 (+40) ед,
- РСЗО — 565 (+0) ед,
- средства ПВО — 327 (+0) ед,
- самолетов — 309 (+0) ед,
- вертолетов — 295 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2864 (+34),
- крылатые ракеты — 1015 (+4),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6139 (+10) ед,
- специальная техника — 433 (+6).
Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.