Минус вертолет и почти 500 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях россиян в войне против Украины 23 мая, 08:09 Оккупационная армия РФ потеряла в Украине уже десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 204 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 23 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 204360 ( +480) человек ликвидировано,

+480) человек ликвидировано, танков — 3789 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 7419 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 3318 ( +40) ед,

+40) ед, РСЗО — 565 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 327 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 309 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 295 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2864 ( +34),

+34), крылатые ракеты — 1015 ( +4),

+4), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6139 ( +10) ед,

+10) ед, специальная техника — 433 ( +6).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



