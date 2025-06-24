В НАТО оценили, сколько лет Россия еще способна вести войну против Украины в нынешнем темпе

В НАТО оценили, сколько времени Кремль еще сможет воевать против Украины (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

По оценкам НАТО, экономические возможности позволяют стране-агрессору РФ продолжать войну против с Украины с текущей интенсивностью как минимум до 2027 года. Об этом во вторник, 24 июня, сообщает русская служба BBC .

Как пишет BBC, в Альянсе считают, что Россия уже достигла пика своего военного производства и не имеет ресурсов для дальнейшего его наращивания.

Высокопоставленный чиновник НАТО на саммите в Гааге заявил, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован только в краткосрочных соглашениях, которые выгодны России, поэтому дипломатические усилия США пока не приблизили стороны к миру. Также Путин убежден, что якобы победит в войне против Украины.

Однако, по словам чиновника, такая оптимистичная оценка российского лидера по меньшей мере частично связана с неточной разведкой, которую получает Кремль. Представитель НАТО признал, что в Украине уже некоторое время есть проблемы с укомплектованием боевых подразделений — об этом Путин часто упоминает в своих выступлениях.

27 мая бывший верховный главнокомандующий НАТО, генерал Филип Бридлав, комментируя в интервью Radio NV способность России длительное время вести войну на истощение, заявил, что не верит, что она длительное время может терять по 400 тысяч солдат в год.

Ранее глава Службы внешней разведки Олег Иващенко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия мобилизовала 1,3 млн человек и потеряла почти миллион убитыми и ранеными.

Иващенко отметил, что в России проживает примерно 145 миллионов человек.

«Мобилизационный ресурс составляет 25 млн человек. Это те, кто имеет соответствующие военно-учетные или смежные специальности», — сказал он.

В то же время, по данным СВР, человеческих ресурсов, реально подготовленных к боевым действиям, у страны-агрессора 3 млн.