Общий залп — 84 ракеты. Россия держит носители Калибров в Черном и Средиземном морях 29 ноября, 13:58 РФ держит носители Калибров в Черном и Средиземном морях (Фото:Минобороны страны-агрессора РФ)

По состоянию на вторник, 29 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 12 вражеских кораблей, среди которых один носитель отр Калибр, общий залп — восемь ракет.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ в Telegram.

В Азовском море Россия продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

В Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп – 76 ракет.

Видео дня

За сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 23 судна, из них три судна двигались из пролива Босфор;

к Черному морю - 20 судов, из них шесть судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.