Сколько россиян не пустили в Украину после введения военного положения

Подавляющее большинство задержанных россиян не могут подтвердить цель своей поездки в Украину

После введения военного положения в Украину не пустили более 80 россиян. Граждан соседнего государства пограничники "разворачивали" в киевских аэропортах Борисполь и Киев имени Сикорского. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Причины

Об этом сообщил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, подавляющее большинство не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. Еще двое незаконно посещали оккупированные территории, в частности, Крым, добавил Демченко.

Визовый режим с Россией

Ранее Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина намерена инициировать введение биометрического контроля владельцев служебных и дипломатических паспортов из Российской Федерации. Глава дипломатического ведомства также добавил, что сейчас отношений между странами почти нет.

Россияне не предоставляют обратный ответ

Как рассказал аналитик центра Цедос Андрей Солодько, от россиян не стоит ждать обратного ответа относительно граждан Украины. Еще не накопилась критическая масса отказов украинских пограничников россиянам, чтобы вводить визовый режим.

"Россияне могут начать к этому жестко подходить, как делали это с грузинами в 2008 году, когда они проверяли документы и депортировали так называемых эмигрантов. Сейчас они будут избирательно депортировать, скорее всего, не тех, у кого есть регистрация на востоке Украины", - сказал Солодько.

На прошлой неделе в аэропорту Киев имени Сикорского пограничники задержали россиянина, который пытался попасть в Украину с георгиевской лентой. Запрещенную символику нашли на ручке чемодана мужчины.