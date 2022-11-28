Резников: РФ нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине, 97% целей — гражданские объекты
Более 12 300 ударов Россия нанесла по пригородам и селам (Фото:ГСЧС)
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины. Он отметил, что 97% целей РФ — гражданские объекты.
«За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей — гражданские», — написал он в Twitter.
Резников подчеркнул, что украинские силы борются против террористического государства. Министр убежден, что Украина победит и привлечет к ответственности российских военных преступников.
Он уточнил, что Россия наносила удары по следующим объектам:
- более 12 300 ударов — по пригородам и селам;
- 1 900 — по домам;
- 500 — по гражданским объектам;
- 250 — по транспортной инфраструктуре;
- 220 — по энергетической инфраструктуре;
- 800 — удары по другим объектам.
Ранее украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.
По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.