Резников: РФ нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине, 97% целей — гражданские объекты

28 ноября, 17:12
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Более 12 300 ударов Россия нанесла по пригородам и селам (Фото:ГСЧС)

Более 12 300 ударов Россия нанесла по пригородам и селам (Фото:ГСЧС)

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины. Он отметил, что 97% целей РФ — гражданские объекты.

«За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей — гражданские», — написал он в Twitter.

Резников подчеркнул, что украинские силы борются против террористического государства. Министр убежден, что Украина победит и привлечет к ответственности российских военных преступников.

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Он уточнил, что Россия наносила удары по следующим объектам:

  • более 12 300 ударов — по пригородам и селам;
  • 1 900 — по домам;
  • 500 — по гражданским объектам;
  • 250 — по транспортной инфраструктуре;
  • 220 — по энергетической инфраструктуре;
  • 800 — удары по другим объектам.
https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1597221187213742080

Ранее украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

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По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.

https://www.youtube.com/embed/HDx9WIPHx-Q
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Минобороны Украины Ракетные удары Алексей Резников

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