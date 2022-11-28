Резников: РФ нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине, 97% целей — гражданские объекты 28 ноября, 17:12 Более 12 300 ударов Россия нанесла по пригородам и селам (Фото:ГСЧС)

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Россия за последние девять месяцев нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по территории Украины. Он отметил, что 97% целей РФ — гражданские объекты.

«За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% российских целей — гражданские», — написал он в Twitter.

Резников подчеркнул, что украинские силы борются против террористического государства. Министр убежден, что Украина победит и привлечет к ответственности российских военных преступников.

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Он уточнил, что Россия наносила удары по следующим объектам:

более 12 300 ударов — по пригородам и селам;

1 900 — по домам;

500 — по гражданским объектам;

250 — по транспортной инфраструктуре;

220 — по энергетической инфраструктуре;

800 — удары по другим объектам.

Ранее украинские военные предупредили об угрозе новой ракетной атаки оккупантов на критическую инфраструктуру страны.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, об этом может свидетельствовать возвращение на боевое дежурство в Черном море ракетоносителя РФ, которого несколько последних суток там не было.