С начала полномасштабного вторжения РФ нанесла по Украине почти 5000 ракетных ударов, еще более тысячи — с использованием дронов 23 февраля, 13:58 Последствия ракетного удара РФ по жилой многоэтажке в Днепре 14 января (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

С начала полномасштабного вторжения Россия нанесли по Украине почти 5000 ракетных ударов, еще 3,5 тысяч — с применением авиации.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

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«С начала полномасштабной вооруженной агрессии российскими оккупантами по объектам на территории Украины нанесено почти 5000 ракетных и почти 3,5 тыс. авиационных ударов», — отметил он.

Громов добавил, что российские оккупанты также нанесли почти 1100 ударов с использованием вражеских беспилотников.

Войска РФ сбивают большую часть российских ракет, а также уничтожают авиацию противника вдоль линии фронта.

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Почти год назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

В сентябре 2022 года ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. В ноябре украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области, в частности, в районе Бахмута и Угледара.

Украинская армия готовится к новому контранступлению и освобождению своих территорий.

