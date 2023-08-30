Ночная атака РФ: над морем в Одесской области сбили восемь вражеских ракет, еще одну — в Черкасской

30 августа, 09:58
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Силы украинской ПВО уничтожили почти все вражеские цели во время атаки РФ 30 августа (Фото:Воздушное командование Центр/Facebook)

Силы украинской ПВО уничтожили почти все вражеские цели во время атаки РФ 30 августа (Фото:Воздушное командование Центр/Facebook)

Во время атаки РФ на Украину в ночь на среду, 30 августа, силы украинской ПВО сбили восемь ракет в Одесской области и еще одну — в Черкасской.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram, ракеты были уничтожены над Черным морем.

Попадание и разрушений нет.

В Черкасской ОВА уточнили, что в результате ликвидации российской ракеты люди не пострадали. Разрушений из-за падения обломков также нет.

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В ночь на 30 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину с использованием дронов-камикадзе и ракет.

Удар оккупантов по Киеву стал самым мощным с весны, обломки сбитых ракет упали в двух районах столицы, погибли два человека, еще трое ранены.

Всего во время ночной атаки на Украину удалось уничтожить 28 крылатых ракет и 15 дронов в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.

Есть разрушения в Киевской области. В Житомирской области один из шахедов повредил объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесская область Черкасская область Ракетные удары Война России против Украины ПВО Украины дроны-камикадзе

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