Ночная атака РФ: над морем в Одесской области сбили восемь вражеских ракет, еще одну — в Черкасской
Силы украинской ПВО уничтожили почти все вражеские цели во время атаки РФ 30 августа (Фото:Воздушное командование Центр/Facebook)
Во время атаки РФ на Украину в ночь на среду, 30 августа, силы украинской ПВО сбили восемь ракет в Одесской области и еще одну — в Черкасской.
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram, ракеты были уничтожены над Черным морем.
Попадание и разрушений нет.
В Черкасской ОВА уточнили, что в результате ликвидации российской ракеты люди не пострадали. Разрушений из-за падения обломков также нет.
В ночь на 30 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину с использованием дронов-камикадзе и ракет.
Удар оккупантов по Киеву стал самым мощным с весны, обломки сбитых ракет упали в двух районах столицы, погибли два человека, еще трое ранены.
Всего во время ночной атаки на Украину удалось уничтожить 28 крылатых ракет и 15 дронов в Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областях.
Есть разрушения в Киевской области. В Житомирской области один из шахедов повредил объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.