Над Винницкой, Херсонской и Николаевской областями сбили 11 ракет 16 декабря, 14:10 16 декабря над Винницкой, Херсонской и Николаевской областями сбили 11 ракет (Фото:Воздушное командование Запад Воздушных Сил ВС Украины)

В пятницу, 16 декабря, над Винницкой, Херсонской и Николаевской областями силы ПВО сбили 11 российских ракет.

Об этом сообщило ОК Юг.

«Во время массированной ракетной атаки в зоне нашей ответственности попытки врага атаковать объекты критической и гражданской инфраструктуры были отражены — уничтожены 11 ракет», — говорится в сообщении.

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Командование заявило, что в небе над Винницкой областью мобильной огневой группой и силами ПВК Центр уничтожены шесть ракет воздушного базирования типа Х-101, Х-555.

Над Херсонской и Николаевской областями силами ПВК Юг уничтожены три и две ракеты типа Калибр соответственно.

В пятницу, 16 декабря, Россия осуществила новый массированный обстрел Украины. Целями ряда ударов стали энергообъекты во многих областях.

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