Удары РФ по инфраструктуре: с сентября украинская ПВО сбила более 400 ракет 28 декабря, 14:53 Более 420 ракет сбила украинская ПВО с сентября (Фото:Генштаб)

С сентября украинская система противовоздушной обороны сбила более 420 ракет, которыми РФ пыталась атаковать критическую инфраструктуру Украины.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Кроме того, по его словам, силы ПВО сбили 430 иранских дронов-камикадзе.

Игнат также рассказал, что у РФ осталось не очень много ракет для массированных ударов.

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Накануне в ОК Юг предупреждали, что Россия, вероятно, готовится к новой атаке на Украину на праздники, однако необязательно это будет массированный ракетный удар.

В Воздушных силах также призвали готовиться к новым ракетным ударам со стороны РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь отмечал, что из-за нехватки ракет РФ может не атаковать Украину на праздники.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела.

