Войска РФ ежемесячно выпускают по Украине около ста ракет — Игнат 7 июля, 10:58 Последствия российского удара по Львову Калибрами (Фото:Presidential Press Service/Handout via Reuters)

Ежемесячно войска РФ выпускают по населенным пунктам Украины около 100 ракет.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«В среднем оккупанты ежемесячно атакуют наши города и села численностью до 100 ракет разных типов. А в прифронтовых территориях они продолжают использовать зенитно-ракетные комплексы С-300», — отметил он.

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Игнат добавил, что ракеты Калибр российские оккупанты стали использовать в три раза меньше, чем крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555.

По его словам, это напрямую связано с возможностями ВПК РФ производить крылатые ракеты.

Представитель ВС ВСУ уточнил, что ежемесячно РФ выпускает по 10−15 ракет Калибр, а производить может до 30 единиц.

В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетам по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.

В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушения получили более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.

Погибли десять человек, 45 — пострадали. Поисковая операция завершена.