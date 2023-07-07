Войска РФ ежемесячно выпускают по Украине около ста ракет — Игнат
Последствия российского удара по Львову Калибрами (Фото:Presidential Press Service/Handout via Reuters)
Ежемесячно войска РФ выпускают по населенным пунктам Украины около 100 ракет.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
«В среднем оккупанты ежемесячно атакуют наши города и села численностью до 100 ракет разных типов. А в прифронтовых территориях они продолжают использовать зенитно-ракетные комплексы С-300», — отметил он.
Игнат добавил, что ракеты Калибр российские оккупанты стали использовать в три раза меньше, чем крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555.
По его словам, это напрямую связано с возможностями ВПК РФ производить крылатые ракеты.
Представитель ВС ВСУ уточнил, что ежемесячно РФ выпускает по 10−15 ракет Калибр, а производить может до 30 единиц.
В ночь на 6 июля российские оккупанты ударили ракетам по Львову. Силам ПВО удалось сбить семь из десяти Калибров.
В результате атаки обломки одной из ракет упали на жилой дом. Разрушения получили более 250 квартир, также повреждены общежития, два вуза и санаторная школа.
Погибли десять человек, 45 — пострадали. Поисковая операция завершена.