Залезла в резерв. В ГУР рассказали, сколько ракет Калибр и Х-101 Россия производит ежемесячно 4 января, 11:21 Вадим Скибицкий (Фото:Скриншот/Media Center Ukraine/Facebook)

По оценке украинской разведки, российские заводы за месяц производят 15−20 ракет Калибр и около 30 ракет Х-101.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По его словам, также у РФ есть старые ракеты Х-22, которых осталось ориентировочно 160 штук. Кроме того, у российской армии осталось немного реактивных гиперзвуковых ракет Кинжал, которые оккупанты используют экономно.

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«Кинжалов у них не так уж много. Если расстреляют и их, тогда просто нечем будет пугать мир. Кинжалы они сейчас используют для демонстрации и устрашения, что у них есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить. Соответственно, этим они поддерживают напряжение в возможности применения этого оружия не только против нас, но и против других европейских стран», — сказал Скибицкий.

Однако представитель ГУР отметил, что оккупанты уже используют стратегический запас ракет, который должен составлять 30% от всего количества таких снарядов.

«Они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: по Искандерам, по Калибрам, по Х-101, по Х-555. То есть у них уже запасов меньше 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них проблемный вопрос пополнения своих запасов», — выразился он.

В ГУР предполагают, что захватчики постараются применить новые подходы в тактике против Украины.

«Если им не хватит ракет на массовый налет, то будут комбинировать и высокоточные ракеты, и Х-22, и С-300, особенно в прифронтовых районах, и дроны-камикадзе» — отметил Скибицкий, объяснив, что таким образом РФ будет пытаться поддержать темп нанесения ударов по украинской инфраструктуре.

Также Вадим Скибицкий сообщил, что, по данным украинской разведки, у России осталось высокоточных ракет на два-три массированных удара Украины. Эта оценка совпадает с данными руководителя ГУР Кирилла Буданова, однако он 31 декабря отмечал, что речь идет только об имеющихся снарядах, без производства новых.