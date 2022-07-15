Кое-что закончится к осени. Три вопроса военному эксперту о запасах российских ракет, возможности их пополнения и украинской ПВО 15 июля, 17:33 Эксклюзив НВ Последствия ракетного удара оккупантов по Николаеву 15 июля (Фото:ГСЧС)

Какие запасы ракет имеет Российская Федерация и как Украине усилить защиту от них, в эфире Радио НВ рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

— Эксперты часто говорят, что вот-вот и закончатся запасы высокоточного оружия у захватчиков, что они подходят к концу. Понимаем ли мы, какие у них запасы? Сможет ли Россия пополнять их сейчас?

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— Запасы ракет нужно разделить. Есть старое советское оружие, которое осталось на складах в достаточно большом количестве. И очень трудно точно сказать, сколько может быть в России ракет типа Х, например, противокорабельных Х-22, Х-29, Х-31, Х-55 и так далее.

Относительно Калибров, крылатых баллистических ракет Искандер или крылатой ракеты Х-101 — это те, которыми довольно часто Россия атакует украинскую территорию. Это ракеты, производимые в современной России ее военно-промышленным комплексом. На сегодняшний день есть разные оценки. Кто-то говорит о том, что на 70% запасы таких ракет исчерпаны, кто-то — на 60%.

Но я бы отталкивался от следующего: от способности России восстанавливать такие запасы. Может ли сейчас военно-промышленный комплекс России, при очень жестких санкциях со стороны Запада, восстанавливать эти запасы и с какими темпами? Предварительная информация, публиковавшаяся некоторыми аналитическими структурами, из источников, поступающих из России: на сегодняшний день РФ может производить три-четыре ракеты Калибр в месяц — вот такими темпами. До этого они производили больше.

Есть информация о том, что у России запасов на складах технологий (микрочипов, процессоров, другого оборудования, которое крайне необходимо для производства ракет подобного типа) осталось до осени. То есть, к осени эти запасы иссякнут, и дальше нужно их пополнять.

Когда они столкнутся с тем, что их нужно восполнять, у них возникнут серьезные проблемы. Тайвань заблокировал поставки чипов в Россию. Так же [сделала] компания Samsung — Южная Корея. Остался Китай, скажем так, балансирующий. С одной стороны, они интенсивно сотрудничают с Соединенными Штатами, с другой — мы видим не совсем однозначную и понятную позицию по отношению к России и ее поддержке. Там они будут искать. Через Китай и Индию будут пытаться обходить [санкции] и найти хоть что-нибудь. Хотя это очень непросто, потому что сейчас разорвана цепочка поставок: многое произошло, очередь за чипами и технологиями достаточно значительна. Вряд ли Россию кто-нибудь поставит в приоритет в этом плане.

У них точно начнутся проблемы с восстановлением запасов. Но на складах, очевидно, у них еще достаточно большое количество советских [ракет] разного типа Х. Это такая ракета, которая была запущена по торговому центру в Кременчуге. Они способны еще наносить серьезные разрушения.

— Как можно бороться с такими ударами? Поможет ли нам поставка комплексов ПВО средней дальности, производимых США и Германией? Они нам обещали их.

— Да. Это один из элементов [борьбы] против Калибров, например, против ракет Искандер, или других крылатых ракет, даже модификации Х. Это эффективный комплекс мероприятий.

Это средства противовоздушной обороны NASAMS, используемые в том числе и Соединенными Штатами, и рядом других стран. Они очень эффективны, имеют дальность поражения, начиная от трех метров над землей способны поражать. Это почти все крылатые ракеты, ниже они просто не могут лететь — это нереально. И на высоту до 16 км. То есть с такими ракетами справиться можно.

Кроме того, особенность этих комплексов в том, что есть возможность дифференцировать местонахождение: радар может быть в одном месте, пусковая установка — в другом, а командный центр — еще в другом. Они сложны для поражения и уничтожения противником. И достаточно эффективно себя показали на всех испытаниях.

Пусковая установка норвежского производства, а сами ракеты американского. Насколько я понимаю, сейчас речь идет о двух батареях — это 18 пусковых установок, радарные станции к ним и командные пункты.

В Норвегии на боевом дежурстве находятся шесть подобных комплексов на постоянной основе. Но у них находятся NASAMS-2 — это по 11 пусковых установок, не по девять. Для норвежцев, как они полагают, среднего радиуса действия достаточно. У них есть еще дальнего. А нам нужно минимум 10 таких батарей для того, чтобы средний радиус действия прикрыть: областные центры, украинские города.

— Военный эксперт Олег Жданов недавно говорил, что во время последних суток-двух, когда по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в небе над Беларусью был поднят специальный борт, который считывал, где расположены наши системы ПВО. Таким образом, по его мнению, враг за определенное время будет иметь список, карту. Как быть в данной ситуации? Как не дать врагу разведывать эти данные?

— Могу сказать, что почти все наши комплексы мобильны. Есть понимание того, что средства ПВО под особой бдительностью врага и могут терпеть поражения. Конечно, они меняют места дислокации — это абсолютно нормально.

Известно, что Россия достаточно активно в последнее время проводит разведку, и то, что российский самолет А-50 летает в небе над Беларусью, пытаясь корректировать огонь истребителей, наносящих ракетные удары из Беларуси по территории Украины. Но говорить, что это дает им абсолютное преимущество, чтобы уничтожить все комплексы, тоже не приходится.

Для того чтобы уничтожить комплексы, нужно действовать точечно именно по этим комплексам. А соответственно, они (силы ПВО — ред. ), видя, что идут атаки на эти объекты, могут отражать их. И это, кстати, уже не раз происходило. Еще с марта Россия достаточно активно рапортовала, что, мол, украинские средства противовоздушной обороны подавлены, Украина осталась без авиации. Как видим, ничего подобного не произошло. И, я думаю, не произойдет.

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