Россия использовала против Украины до 60% запасов «высокоточного» оружия — ГУР

21 июля, 17:18
Последствия обстрелов Краматорска российскими оккупантами, 21 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия обстрелов Краматорска российскими оккупантами, 21 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Страна-террорист Россия использовала против Украины до 60% запасов своих "высокоточных" ракет.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий во время брифинга в четверг, 21 июля, российские оккупанты могли использовать от 55 до 60% запасов, которые были до полномасштабной войны.

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«Военная разведка постоянно отслеживает состояние и количество вооружения, которое использует РФ. Что касается „высокоточного“ вооружения, как заявляет РФ, те же Искандер, Калибр, крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555 — по нашим подсчетам, на сегодняшний день использовано от 55 до 60% запасов, которые были до войны… Проблема есть, потому что это вооружение новое для России. Много составляющих были иностранного производства, а ограничения… после введения международных санкций не позволяют открыто получать их и осуществлять производство», — объяснил Скибицкий.

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По словам представителя ГУР, больше всего российские оккупанты использовали баллистических ракет к комплексу Искандер. В то же время у России есть большие запасы старого советского вооружения — Х-22, другие крылатые ракеты, реактивные снаряды Смерч, Ураган, БМ-21 Град, авиабомбы и так далее.

Инфографика: НВ

Президент Владимир Зеленский 18 июля заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине уже больше 3 тысяч крылатых ракет.

Ранее спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что российские оккупанты сейчас перешли в основном на ракеты советского производства. Также россияне 2,5 месяца не залетают в воздушное пространство, подконтрольное Силам обороны Украины, — они изменили тактику и действуют в основном с территории Беларуси, России, Черного и Каспийского морей.

Российским генералам не жалко ракет, им все равно на бюджет – Павел Лакийчук

https://www.youtube.com/embed/4_ELlrJ9310
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крылатая ракета Ракеты Российское оружие Ракетные удары Искандер Война России против Украины Калибр

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