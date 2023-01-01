«Дефицит есть». В разведке сообщили, на сколько массированных атак осталось ракет у РФ 1 января, 12:10 По данным разведки, ракет у РФ осталось на 2−3 массированных атаки (Фото:Полиция Киевской области)

По данным украинской разведки, Россия столкнулась с дефицитом ракет. На вооружении у оккупантов осталось крылатых ракет на 2−3 мощных массированных удара по Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, РФ столкнулась с дефицитом прежде всего ракет Искандер. Кроме того, приближаются к концу запасы Калибров. Также уменьшаются запасы Х-101 и Х-555, но медленнее.

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«Дефицит сегодня есть у россиян… И наши подсчеты очень просты. Максимум, на что способна Россия — это два-три таких мощных нанесения ударов, как вот мы наблюдали за последнее время», — отметил Скибицкий.

Он добавил, что в России продолжается производство ракет, хотя и его темпы несколько снизились.

31 декабря Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины. В Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве раздались взрывы. Есть погибшие и раненые, повреждены гражданские объекты.

