В Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько российских ракет и дронов-камикадзе сбили силы ПВО Украины за последние полгода 15 марта, 10:54 Силы ПВО сбивают около 80% российских ракет (Фото:Воздушное командование Восток)

За последние полгода Россия израсходовала огромный стратегический запас ракет ударами по критической инфраструктуре Украины, около 700 вражеских ракет были сбиты.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«После атаки 9 марта с сентября уже до 700 ракет сбиты противовоздушной обороной, не считая дроны-камикадзе, их тоже более 650 было сбито», — отметил он.

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Всего с начала массированных ракетных ударов оккупанты выпустили по критической инфраструктуре 820 ракет, включая крылатые и баллистические.

9 марта войска РФ нанесли массированный ракетный удар по ряду областей, также применялись дроны-камикадзе.

Всего оккупанты выпустили 81 ракету и восемь БПЛА Shahed, почти половину удалось сбить. Во время атаки российские войска применили шесть ракет воздушного базирования Х-47 Кинжал, которые не может перехватить украинская ПВО.

В Киеве, Харькове, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях попадания в объекты критической инфраструктуры.