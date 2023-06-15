В Генштабе рассказали о результатах роботы украинской ПВО с начала июня 15 июня, 14:43 Силы украинской ПВО сбивают российскую ракету во время атаки оккупантов на Киев 6 июня (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

С начала текущего месяца силы украинской ПВО сбили 74% российских крылатых ракет и 60% ударных беспилотников, выпущенных армией оккупантов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

«С начала июня силами противовоздушной обороны было уничтожено 74% от применяемых противником крылатых ракет и около 60% примененных ударных беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

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Громов также напомнил, что с начала большой войны украинские военные уничтожили уже более 300 российских вертолетов.

«Таким образом, количество уничтоженных в Украине вертолетов примерно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов», — резюмировал он.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты атакуют Киев и другие украинские города ракетами и дронами-камикадзе.

С начала мая текущего года противник наносит удары по украинской столице практически каждую ночь, применяя в том числе баллистические ракеты. Силы ПВО сбивают практически все вражеские цели, однако обломки ракет и ударных беспилотников попадают по объектам гражданской инфраструктуры. В ряде случаев есть жертвы и разрушения.

В последние недели войска РФ бьют по населенным пунктам в западных, центральных и южных областях.

В ночь на 15 июня РФ осуществила очередную массированную атаку на Украину, выпустив крылатые ракеты и дроны-камикадзе.

Всего силы ПВО сбили 22 воздушных цели, в том числе все 13 ударных дронов, запущенных по Одесской области.

Была также сбита одна ракета. Три ракеты попали в два промышленных предприятия в Кривом Роге.

Накануне ночью во время массированного удара по Одессе погибли три человека, еще 13 получили ранения.

Существенные повреждения получили складские помещения торговой сети, бизнес-центр, многоэтажные дома жилого комплекса, а также учебное заведение, дома, торговые объекты и находившиеся рядом машины.