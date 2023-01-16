У России могут быть еще сотни ракет Х-22, одна из которых попала в многоэтажку в Днепре — Воздушные силы ВСУ 16 января, 16:19 Разрушенная в результате попадания российской ракеты Х-22 многоэтажка в Днепре (Фото:Clodagh Kilcoyne/Reuters)

У России могут оставаться еще сотни ракет Х-22, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Речь идет о сотнях ракет. Ракеты Х-22 были у нас на вооружении, мы передавали россиянам долги за газ. Также их утилизировали и резали на металлолом. Часть отдали, часть порезали. Судьба их такова, что они возвращаются в Украину. Вот все, что нужно знать о кровожадности россиян, об их „братских“ отношениях с нами. Эти ракеты у них, к сожалению, есть. И эти ракеты они применяют против Украины с 24 февраля», — отметил он на брифинге.

Видео дня

Игнат напомнил, что более 210 ракет такого типа уже было запущено по Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Представитель Воздушных сил ВСУ также добавил, что ракета скоростная, скорость около 4000 км/ч и перед заходом на цель она резко опускается вниз, фактически как баллистика. Погрешность ракеты Х-22 может составить до 600 метров.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре утром 14 января. По состоянию на понедельник, 16 января, погибли 40 человек, среди них трое детей. 75 человек пострадали, в том числе 14 детей.

По данным СБУ, в здании полностью разрушено 72 квартиры, 236 — повреждены, также уничтожено 25 машин.