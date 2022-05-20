С Крымом и Донбассом. Украина продолжит воевать, пока войска РФ не будут изгнаны со всей ее территории — Буданов 20 мая, 17:43 Цей матеріал також доступний українською Буданов подчеркнул, что речь идет о границах Украины 1991 года (Фото:REUTERS/Ricardo Moraes)

Украина будет вести боевые действия пока российские войска не покинут все ее территории, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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«Украина будет воевать, пока с ее территории не будут изгнаны все российские войска», — сказал он в интервью The Wall Street Journal, сообщает пресс-служба ГУР.

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Буданов подчеркнул, что речь идет о границах Украины 1991 года, которые включают временно оккупированные Крым, Донецкую и Луганскую области.

«Это война всех украинцев, и если кто в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то он серьезно ошибается», — сказал он.

Также Буданов говорил, что для контрнаступления Украине необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация.

Ранее The New York Times заявляло, что решающая военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина вернет себе всю территорию, захваченную Россией с 2014 года, не является реальной целью.

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