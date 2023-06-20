Борьба на измор. Что важно понять о стратегии РФ на фоне контрнаступления ВСУ и почему обстрелы городов еще будут — Сунгуровский

20 июня, 12:55
NV Премиум
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Снаряды украинских артиллеристов на позиции в Донецкой области, 19 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Снаряды украинских артиллеристов на позиции в Донецкой области, 19 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинский аналитик Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, предостерегает украинцев от эйфории и «неадекватных ожиданий» в отношении контрнаступления ВСУ, хотя и убежден в его успехе.

Об этом Николай Сунгуровский пишет в своей новой колонке для NV.

«Сейчас мы столкнулись с ситуацией, что наступление — это не прогулка. Это борьба с серьезным противником», — подчеркивает аналитик, призывая отказаться от ложной «эйфории, сформировавшейся у многих украинцев за несколько месяцев ожидания наступления ВСУ». По его словам, нынешнее контрнаступление ВСУ будет «трудным и длительным этапом военной кампании» с неизбежными потерям.

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Сунгуровский напоминает, что многие военные эксперты предупреждали: хотя на фронте можно было видеть российские танки старой модификации, «никто же не говорил, что в РФ остановлено производство другой продукции ВПК».

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Сунгуровский Николай Контрнаступление Мнение колумниста NV Война России против Украины наступление ВСУ

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