Фонд Повернись живим потратил 2 млрд грн на оружие и технику для контрнаступления ВСУ 4 июля, 07:35 Украинский военный в освобожденной Новодаровке Запорожской области, 2 июля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Фонд Повернись живим с 1 февраля по 9 мая потратил 2 миллиарда гривен на помощь Силам обороны Украины в подготовке к летней наступательной кампании.

Об этом сообщила пресс-служба фонда в понедельник, 3 июля.

«Определенный период мы аккумулировали ресурс, чтобы потом максимально вложить его в решающий момент. И сделали это. Каждая гривна из этих более 2 миллиардов — регулярные донаты, которые люди и бизнес посылали на счета фонда вне проектов», — заявил директор Повернись живим Тарас Чмут.



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Больше всего средств потратили на оружие. Для войск закупили и передали 1460 пулеметов калибра 7,62 мм и тысячу ручных гранатометов ATGL-L3 в целом на 417,4 млн грн. Это вооружение напрямую законтрактовали за границей. Совместно с Генштабом оружие распределили по 40 подразделениям.

На втором месте по расходам — закупка дронов. Более 335 млн грн потратили на 2542 единицы коптеров разных моделей. Как рассказали в фонде, часть из приобретенного — это крайне дефицитные модели с тепловизионной оптикой.

Также для ВСУ приобрели 11 834 радиостанции за почти 331 млн грн и 2306 единиц тепловизионной оптики более чем за 161 млн грн. Кроме этого, специально для летнего наступления военных фонд закупил 93 новых пикапа почти за 120 млн грн.

Среди прочего, для армии приобрели и передали бойцам тысячи единиц вспомогательного оборудования — километры кабеля, зарядные устройства, планшеты, мониторы, сетевое и саперное оборудование.

Ранее в Повернись живим сообщали, что за 2022 год фонд собрал 5,7 миллиарда гривен для нужд ВСУ.