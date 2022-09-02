Более 7 тысяч мирных жителей погибли в Украине с начала войны в результате вражеских обстрелов — МВД 2 сентября, 23:00 Оккупанты убивают мирных жителей в Украине (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

С начала войны в результате вражеских обстрелов в Украине погибли более 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тысячи — получили ранения. Полиция зафиксировала 22 тысяч вражеских обстрелов с начала войны.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Также в результате обстрелов со стороны оккупантов было повреждено более 24 тысяч гражданских объектов.

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«Такими обстрелами поражено более 24 тысяч гражданских объектов. Я хочу подчеркнуть, что обстрелы уносят жизни мирных людей — и уже количество мирных жителей, погибших во время этой войны превышает 7 тысяч человек! И еще 5 с половиной тысяч мирных жителей травмированы» , — сказал Енин.

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