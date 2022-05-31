Оккупанты убили более 4 тысяч гражданских в Украине с начала полномасштабного вторжения — ООН 31 мая, 05:51 Цей матеріал також доступний українською Фактические цифры потерь значительно выше (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 29 мая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 8900 потерь среди гражданского населения. Из них 4074 погибших и 4826 раненых.

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Об этом говорится в отчете ООН.



Всего 4074 убитых (1540 мужчин, 1014 женщин, 93 девочек и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1258 взрослых, пол которых пока неизвестен). Всего 4826 раненых ( 971 человек, 653 женщины, 112 девушек и 137 мальчиков, а также 166 детей и 2787 взрослых, пол которых пока неизвестен)

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В Донецкой и Луганской областях: 5037 погибших ( 2307 погибших и 2730 раненых)

На подконтрольной правительству территории: 4332 жертвы ( 2171 убит и 2161 ранен)

На территории, контролируемой российскими вооруженными формированиями: 705 потерь ( 136 убитых и 569 раненых)

Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения.

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