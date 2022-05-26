Выплаты военным и ТрО во время войны: кто имеет право на дополнительное вознаграждение, как добиться его оформления, что важно знать о «боевых» 26 мая, 11:41 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский военный возле города Покровск, Донецкая область (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В июне Министерство обороны Украины готовится выплатить военнослужащим, защищающим страну от российских оккупантов, около 64,5 млрд грн — сумму, которая приблизительно равна выплатам за весь прошлый год.

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Существенный рост выплат связан как с увеличением численности сил обороны Украины после 24 февраля, так и с введением дополнительных выплат для военнослужащих, особенно на передовой.

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25 мая министр обороны Украины Алексей Резников подробно разъяснил, на какие выплаты сейчас могут рассчитывать украинские военные и как избежать проблем с начислением этих средств.

НВ обобщил самые главные аспекты выплат военнослужащим во время войны в Украине с учетом разъяснений Резникова и более ранних объяснений специалистов Юридической сотни, которые защищают права военнослужащих.



Сколько платят военнослужащим во время военного положения в Украине?

Денежные выплаты, которые после начала российского вторжения получают украинские военные, состоят из двух частей:

первая — это ежемесячное денежное обеспечение , которое военнослужащие получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д.;

, которое военнослужащие получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д.; вторая — это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента Владимира Зеленского на период военного положения.

Ежемесячный размер дополнительного вознаграждения может быть разным и зависит от того, участвуют ли военные в боевых действиях:

30 тыс. грн в месяц ( или около 1000 грн в день) — для военнослужащих, которые непосредственно не вовлечены в активные боевые действия,

или около 1000 грн в день) — для военнослужащих, которые непосредственно не вовлечены в активные боевые действия, 100 тыс. грн в месяц ( или примерно 3000 грн в день) — для военных, которые участвуют в боях.

Кто из военнослужащих имеет право на такие дополнительные выплаты?

Как объясняла еще в марте 2022 года Юридическая сотня, полный перечень военных, которым на период действия военного положения положено дополнительное ежемесячное вознаграждение (30 тыс. грн или 100 тыс. грн), приведено в постановлении Кабмина от 28 февраля 2022 г. № 168. Это военнослужащие:

Вооруженных сил Украины ( в том числе и подписавшие контракт с Силами территориальной обороны — ТрО);

в том числе и подписавшие контракт с Силами территориальной обороны — ТрО); Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки;

Главного управления разведки Министерства обороны;

Национальной гвардии Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Управления госохраны;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Государственной специальной службы транспорта:

военные прокуроры Офиса Генерального прокурора;

рядовой и начальственный состав Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

сотрудники Службы судебной охраны;

начальственный состав управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро;

полицейские.

"Силы ТрО – это часть ВСУ. В ТрО все то же самое, что и в регулярных боевых бригадах", - отдельно пояснил советник министра обороны Алексей Копытько.

На кого дополнительные выплаты не распространяются?

Дополнительное вознаграждение не выплачивается военнослужащим срочной военной службы. Стоит напомнить, что весенний призыв на срочную службу в Украине отменен (он должен был пройти в апреле-июне 2022 года). Однако действующие военнослужащие срочной службы пока не могут быть уволены в запас, поскольку сроки демобилизации не установлены.

Как такие выплаты рассчитывают на практике?

Министр обороны Украины Алексей Резников напомнил, что дополнительное денежное вознаграждение высчитывается по дням, поэтому размер выплаты по итогам месяца варьируется индивидуально — в зависимости от задач, которые он выполнял.

Для детального объяснения Резников привел пример рядового, который «полмесяца оборонял границу с Венгрией, а остальные полмесяца принимал непосредственное участие в боях в Харьковской области или на Донбассе». Такому военному суммарно по итогам месяц будет начислено:

около 13–14 тыс. грн. ежемесячного денежного обеспечения соответственно должности и званию;

около 15 тысяч грн дополнительного вознаграждения за несение службы во время военного положения (полмесяца в тылу);

около 50 тыс. гривен за непосредственное участие в боевых действиях (полмесяца на фронте)

Следовательно, общая сумма зарплаты этого военнослужащего в таком случае составит " 78-79 тыс. грн. минус отчисления», объяснил Резников.

На счета каких банков можно получать военные выплаты?

Для получения выплат военному достаточно иметь счет в любом украинском банке. Реквизиты такого счета военнослужащий должен предоставить в финансовую службу своей части.

Никто не может принуждать военнослужащего к выбору того или иного банка", - подчеркнул Резников.

Когда в течение месяца осуществляют выплаты?

Военнослужащим выплачивают деньги в текущем месяце за предыдущий (например, в июне за май). Такие выплаты делят на две части:

в первой декаде месяца - ежемесячное денежное обеспечение в соответствии с должностью, званием и другими параметрами;

во второй декаде - начисление дополнительного вознаграждения ( дополнительные 30 тыс. или 100 тыс. грн в зависимости от участия в боевых действиях);

Ежемесячная зарплата выплачивается ранее, поскольку она известна и почти одинакова каждый месяц.

Дополнительное вознаграждение военные получают позже, поскольку по итогам месяца финансовые службы частей должны посчитать эту сумму для каждого человека на основании боевых приказов.

Почему в одной бригаде или даже батальоне военнослужащие могут получать разные суммы? Как это зависит от боевых приказов?

«Чем больше дней военнослужащий провел в бою, тем большее дополнительное вознаграждение он получит. Каждый месяц эта сумма может существенно отличаться. Это нужно понимать», — подчеркнул Резников.

Количество таких «боевых» дней финансовые службы воинских частей определяют на основании боевых приказов и распоряжений, издаваемых военным командованием различных структур сил обороны.

Например, если речь идет об ВСУ, военная часть подает в Минобороны заявку на выплату денег, а уже на основании этой заявки министерство перечисляет средства. После чего военная часть переводит средства непосредственно военнослужащему.

При этом важно понимать, что даже в пределах одной бригады отдельные подразделения могут находиться в бою, тогда как другие находятся в пункте постоянной дислокации, проходят учения или выполняют другие, небоевые задачи. Поэтому в рамках одной бригады или даже батальона размер выплат может существенно отличаться. Все зависит от боевых приказов», – объяснил министр обороны.

Какие ошибки в документах могут оставить военнослужащего без выплат?

Именно на уровне воинских частей формируются главные документы, погрешности в которых могут лишить военного полагающихся выплат даже тогда, когда он постоянно находится на передовой.

В частности, это:

приказ о зачислении военного в часть и на конкретную должность — выдается первоначально один раз ( «Иногда отсутствовали приказы о зачислении людей на должности. Поэтому не было формальных оснований им платить», — привел пример Резников);

«Иногда отсутствовали приказы о зачислении людей на должности. Поэтому не было формальных оснований им платить», — привел пример Резников); боевые приказы и распоряжения — ежемесячно меняются ( «Если вы персонально или ваше подразделение отсутствует в боевых приказах — вы не получите боевых, даже если вы постоянно на передовой», — объяснил советник министра обороны Алексей Копытько).

Как выплачивают деньги родственникам пленных?

Если военнослужащий попал в плен, члены его семьи могут получать положенные ему выплаты после соответствующего обращения.

Однако, предупреждает Минобороны, такие выплаты семьям могут задерживаться — прежде всего, потому, что должен быть издан соответствующий приказ о статусе военнослужащего как пленника.

"Необходимо не только убедиться, что наш воин в плену, скажем, увидеть его на видео. Нужно в определенном порядке зафиксировать этот факт, – объяснил Резников. — Финансисты Минобороны держат на особом контроле выплаты семьям пленных. В случае необходимости я прошу обращаться в Министерство, мы все вопросы решим».

Сколько платят семьям погибших?

Если военный, имеющий право на выплату вознаграждения, погиб в результате участия в боевых действиях или мер по отражению агрессии РФ, члены семьи могут получить единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

Эта сумма распределяется равными частями на всех получателей. Согласно закону О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, такими родственниками является второй из супругов (муж или жена погибшего), дети, родители военнослужащего и те, кто находился на его сождержании.

Если члены семьи погибшего имеют право на получение другого единовременного пособия, они выбирают выплату самостоятельно.

Куда жаловаться на проблемы с выплатами или их начислением?

В Минобороны признают, что из-за «взрывного» роста численности сил обороны после вторжения России в феврале 2022 года в разных частях до сих пор встречаются случаи ненадлежащего оформления выплат. «В мае проблемных ситуации было уже на порядок меньше, чем в прошлом месяце. Нюансы или особые ситуации с выплатами еще могут быть, но в целом система уже отлажена», — заверил Резников.

Если военнослужащий столкнулся с проблемой ненадлежащего оформления денежных выплат во время войны, он имеет такие возможности добиться своих прав:

1. Прежде всего - обратиться к непосредственному командиру или его заместителю по работе с личным составом (именно командование формирует боевые приказы, от которых зависят выплаты, и передает их финансистам).

2. При необходимости – можно обратиться в финансовую службу своей воинской части.

3. Если вопрос не решился — позвонить на горячую линию Департамента финансов Министерства обороны по вопросам денежного обеспечения и соцвыплат: 044 271 35 59.

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