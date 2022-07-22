Сумма делится на всех. Сколько платят семьям погибших защитников

22 июля, 06:54
Какую помощь могут получить семьи погибших воинов (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Какую помощь могут получить семьи погибших воинов (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Военнослужащие украинцы и их семьи во время войны имеют право на финансовую помощь от государства. В том числе, в случае если человек погиб на службе.

Если во время участия в боевых действиях или применению мер по отражению агрессии РФ военный, который имеет право на получение вознаграждения, погиб, члены его семьи могут получить от государства финансовую помощь.

Видео дня
Читайте также:

Военнообязанные, вставшие в ряды ВСУ и другие военные формирования, при мобилизации приобретают статус военнослужащих (Фото:Министерство обороны Украины / Flickr) Зарплата военных. Что изменится в доходах мобилизованных украинцев по новому закону

Претендовать на выплаты могут:

  • жена или муж (партнер погибшего военнослужащего\щей);
  • дети;
  • родители;
  • лица, которые находились на содержании погибшего.

Сумма выплаты распределяется равными частями на всех получателей. Размер помощи составляет 15 млн грн.

Если члены семьи погибшего имеют право на получение другого единовременного пособия, они выбирают выплату самостоятельно.

Ранее НВ рассказывал, как действовать в случае, если возникли проблемы с начислением и выплатой средств. Также мы рассказывали, могут ли отказать семьям пленных военнослужащих в начислении выплат.

Ранее Министр обороны объяснил, как начисляют зарплату военнослужащим во время войны и рассказал, сколько платят солдатам. Денежные выплаты, которые сейчас получают военнослужащие, состоят из двух частей: ежемесячного денежного довольствия и дополнительного денежного вознаграждения, установленного на время военного положения.

Читайте также:
https://www.youtube.com/embed/Bps15KSDNmI
Редактор: Лилия Витюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Военные Минобороны Украины Мобилизация Военное положение Военнообязанные Война в Украине Военнослужащий Выплаты Смерть

Эксклюзивы НВ

Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Украина может победить. Но что скажет Запад?

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

22 июля, 01:03
Мнения
Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал о деньгах страны (Фото:НБУ / Flickr)
Курс доллара, рост цен, печать гривни. /
Что планирует глава НБУ Кирилл Шевченко — 7 главных цифр
21 июля, 20:55
Экономика
Иоланта Берк: «Мысленно перенеситесь в то время, когда все проблемы, с которыми вы пытаетесь справиться сегодня, будут решены» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)
Не зацикливаясь на прошлом. Как создать для себя лучшее будущее
Иоланта Берк
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X