Сумма делится на всех. Сколько платят семьям погибших защитников 22 июля, 06:54 Какую помощь могут получить семьи погибших воинов (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Военнослужащие украинцы и их семьи во время войны имеют право на финансовую помощь от государства. В том числе, в случае если человек погиб на службе.

Если во время участия в боевых действиях или применению мер по отражению агрессии РФ военный, который имеет право на получение вознаграждения, погиб, члены его семьи могут получить от государства финансовую помощь.

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Претендовать на выплаты могут:

жена или муж ( партнер погибшего военнослужащего\щей);

партнер погибшего военнослужащего\щей); дети;

родители;

лица, которые находились на содержании погибшего.

Сумма выплаты распределяется равными частями на всех получателей. Размер помощи составляет 15 млн грн.

Если члены семьи погибшего имеют право на получение другого единовременного пособия, они выбирают выплату самостоятельно.

Ранее НВ рассказывал, как действовать в случае, если возникли проблемы с начислением и выплатой средств. Также мы рассказывали, могут ли отказать семьям пленных военнослужащих в начислении выплат.

Ранее Министр обороны объяснил, как начисляют зарплату военнослужащим во время войны и рассказал, сколько платят солдатам. Денежные выплаты, которые сейчас получают военнослужащие, состоят из двух частей: ежемесячного денежного довольствия и дополнительного денежного вознаграждения, установленного на время военного положения.

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