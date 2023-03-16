Андрющенко назвал количество оккупантов в Мариуполе

16 марта, 12:38
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу в окружении российских оккупантов в Мариуполе (Фото:Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в окружении российских оккупантов в Мариуполе (Фото:Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал в интервью Radio NV, сколько оккупантов сейчас в Мариуполе и Мариупольском районе.

«40 тысяч — гражданские оккупанты и военного корпуса в целом с районом где-то около 25 тысяч на сегодняшний день», — сказал Андрющенко в эфире Radio NV.

https://www.youtube.com/watch?v=qunO0vaAPSE

13 марта в Мариуполе раздались три взрыва. Российские военные подняли в воздух авиацию.

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11 марта горсовет Мариуполя сообщал, что в городе зафиксировали два попадания, вероятно, в местонахождение оккупантов.

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для ВСУ.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Мариуполь Оккупация радио NV

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