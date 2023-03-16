Андрющенко назвал количество оккупантов в Мариуполе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в окружении российских оккупантов в Мариуполе (Фото:Defence Ministry/Handout via REUTERS)
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал в интервью Radio NV, сколько оккупантов сейчас в Мариуполе и Мариупольском районе.
«40 тысяч — гражданские оккупанты и военного корпуса в целом с районом где-то около 25 тысяч на сегодняшний день», — сказал Андрющенко в эфире Radio NV.
13 марта в Мариуполе раздались три взрыва. Российские военные подняли в воздух авиацию.
11 марта горсовет Мариуполя сообщал, что в городе зафиксировали два попадания, вероятно, в местонахождение оккупантов.
Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее заявляла, что направление Мариуполя уже доступно для ВСУ.