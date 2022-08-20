200 оккупантов и 17 бронированных машин. Генштаб озвучил потери России в Украине за сутки 20 августа, 09:21 Генштаб озвучил данные о потерях российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 44900 человек личного состава.

Согласно сообщению Генштаба, потери России в Украине составили:

личного состава — около 44900 ( +200) человек ликвидировано

+200) человек ликвидировано танков — 1907 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 4212 ( +17) ед,

+17) ед, артиллерийских систем — 1018 ( +2) ед,

+2) ед, РСЗО — 266 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 141 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 234 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 197 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 803 ( +8),

+8), крылатые ракеты — 190 ( +0),

+0), корабли/катера — 15 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 3137 ( +7) ед,

+7) ед, специальная техника — ​​97 ( +3).

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Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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