200 оккупантов и 17 бронированных машин. Генштаб озвучил потери России в Украине за сутки
Генштаб озвучил данные о потерях российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 44900 человек личного состава.
Согласно сообщению Генштаба, потери России в Украине составили:
- личного состава — около 44900 (+200) человек ликвидировано
- танков — 1907 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 4212 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 1018 (+2) ед,
- РСЗО — 266 (+0) ед,
- средства ПВО — 141 (+0) ед,
- самолетов — 234 (+0) ед,
- вертолетов — 197 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 803 (+8),
- крылатые ракеты — 190 (+0),
- корабли/катера — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 3137 (+7) ед,
- специальная техника — 97 (+3).
Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении.
Данные уточняются.
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