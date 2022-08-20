200 оккупантов и 17 бронированных машин. Генштаб озвучил потери России в Украине за сутки

20 августа, 09:21
Генштаб озвучил данные о потерях российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генштаб озвучил данные о потерях российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 200 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 44900 человек личного состава.

Согласно сообщению Генштаба, потери России в Украине составили:

  • личного состава — около 44900 (+200) человек ликвидировано
  • танков — 1907 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 4212 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 1018 (+2) ед,
  • РСЗО — 266 (+0) ед,
  • средства ПВО — 141 (+0) ед,
  • самолетов — 234 (+0) ед,
  • вертолетов — 197 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 803 (+8),
  • крылатые ракеты — 190 (+0),
  • корабли/катера — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3137 (+7) ед,
  • специальная техника — ​​97 (+3).

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Наибольшие потери оккупанты понесли на Донецком направлении.

Данные уточняются.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Российские войска Генштаб Российские военные Война России против Украины

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