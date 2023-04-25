Украинские военные за сутки уничтожили почти 700 оккупантов и 12 бронемашин — Генштаб

25 апреля, 08:00
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За сутки уничтожили почти 700 российских оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

За сутки уничтожили почти 700 российских оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 690 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют 187770 военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 25 апреля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 187770 (+690) человек ликвидировано,
  • танков — 3688 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 7151 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 2863 (+14) ед,
  • РСЗО — 539 (+0) ед,
  • средства ПВО — 291 (+2) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2437 (+24),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5784 (+31) ед,
  • специальная техника — 345 (+6).

18 апреля телеканал CNN сообщал, что российские вооруженные силы «значительно деградировали» за период войны России против Украины.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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