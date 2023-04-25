Украинские военные за сутки уничтожили почти 700 оккупантов и 12 бронемашин — Генштаб 25 апреля, 08:00 За сутки уничтожили почти 700 российских оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 690 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют 187770 военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 25 апреля, потери РФ составляют:

личного состава — около 187770 ( +690) человек ликвидировано,

+690) человек ликвидировано, танков — 3688 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 7151 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 2863 ( +14) ед,

+14) ед, РСЗО — 539 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 291 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2437 ( +24),

+24), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5784 ( +31) ед,

+31) ед, специальная техника — 345 ( +6).

18 апреля телеканал CNN сообщал, что российские вооруженные силы «значительно деградировали» за период войны России против Украины.



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