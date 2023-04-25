Украинские военные за сутки уничтожили почти 700 оккупантов и 12 бронемашин — Генштаб
За сутки уничтожили почти 700 российских оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали около 690 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют 187770 военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 25 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 187770 (+690) человек ликвидировано,
- танков — 3688 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7151 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 2863 (+14) ед,
- РСЗО — 539 (+0) ед,
- средства ПВО — 291 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2437 (+24),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5784 (+31) ед,
- специальная техника — 345 (+6).
18 апреля телеканал CNN сообщал, что российские вооруженные силы «значительно деградировали» за период войны России против Украины.