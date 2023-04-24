Генштаб о потерях РФ: за сутки уничтожили около 660 оккупантов и 12 артсистем

24 апреля, 07:53
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Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 660 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 187 тысяч.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 24 апреля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 187080 (+660) человек ликвидировано,
  • танков — 3683 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 7139 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2849 (+12) ед,
  • РСЗО — 539 (+0) ед,
  • средства ПВО — 289 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2413 (+11),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5753 (+23) ед,
  • специальная техника — 339 (+0).

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18 апреля телеканал CNN сообщал, что российские вооруженные силы «значительно деградировали» за период войны России против Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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