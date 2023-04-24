Генштаб о потерях РФ: за сутки уничтожили около 660 оккупантов и 12 артсистем 24 апреля, 07:53 Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 660 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 187 тысяч.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 24 апреля, потери РФ составляют:

личного состава — около 187080 ( +660) человек ликвидировано,

+660) человек ликвидировано, танков — 3683 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 7139 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 2849 ( +12) ед,

+12) ед, РСЗО — 539 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 289 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2413 ( +11),

+11), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5753 ( +23) ед,

+23) ед, специальная техника — 339 ( +0).

Видео дня

18 апреля телеканал CNN сообщал, что российские вооруженные силы «значительно деградировали» за период войны России против Украины.