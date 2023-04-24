Генштаб о потерях РФ: за сутки уничтожили около 660 оккупантов и 12 артсистем
Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов за сутки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили около 660 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 187 тысяч.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 24 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 187080 (+660) человек ликвидировано,
- танков — 3683 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 7139 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2849 (+12) ед,
- РСЗО — 539 (+0) ед,
- средства ПВО — 289 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2413 (+11),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5753 (+23) ед,
- специальная техника — 339 (+0).
18 апреля телеканал CNN сообщал, что российские вооруженные силы «значительно деградировали» за период войны России против Украины.