Офицер ВСУ оценил потери россиян под Соледаром за 10 дней 11 января, 19:57 Немецкая гаубица Panzerhaubitze 2000, которую украинские военные применяют возле Соледара, 11 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Тарас Березовец, политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ, который сейчас неподалеку от Соледара, в интервью NV оценил потери россиян за 10 дней штурма этого города.

«Они каждый день теряют минимум несколько сотен убитыми. То есть за десять дней мы говорим о нескольких тысячах уже», — сказал Березовец NV.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, однако украинские защитники продолжают оборонять город. Несмотря на чрезвычайное давление вражеских штурмов и заявления пропаганды РФ, украинское командование опровергло слухи о захвате Соледара.

Видео дня

По состоянию на средину дня 11 января в Соледаре продолжаются тяжелые бои на фоне серьезных морозов. Ситуация остается сложной, однако ее контролируют ВСУ, «идет работа над принятием управленческих боевых решений», сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

И находящийся в Соледаре журналист Юрий Бутусов и аналитики Института изучения войны в своей новой сводке опровергли многочисленные сообщения российских Телеграм-каналов и пропагандистских СМИ о якобы захвате или окружении Соледара.

Несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что командование Сил обороны приняло решение усилить участок фронта в районе Соледара, перебросив туда дополнительные силы и средства.