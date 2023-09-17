На Бахмутском направлении сосредоточено 52 тысячи оккупантов — Силы обороны 17 сентября, 11:55 Уничтоженный российской армией Бахмут (Фото:Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Machanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS)

Страна-агрессор Россия сосредоточила на Бахмутском направлении 52 тысячи оккупантов. Всего на Восточном направлении находится около 150 тысяч захватчиков.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

«52 тысячи личного состава и примерно 274 танка они там удерживают. Более тысячи бронированных машин, также 150 артиллерийских систем и более 120 систем реактивного залпового огня», — отметил он.



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Евлаш отметил, что всего на Восточном направлении враг сосредоточил около 150 тысяч оккупантов и тысячи единиц военной техники.



«Также они держат достаточно много своей техники. Около тысячи танков, 3 тысяч боевых бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и около 600 систем РСЗО. Мощная группировка», — сказал Евлаш.



По его словам, российские потери на востоке превышают украинские в семь-восемь раз, несмотря на то, что это противоречит любой военной логике.

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр впервые заявила об освобождении Андреевки на Бахмутском направлении. Впоследствии бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады опровергли эту информацию и назвали ее преждевременной.

15 сентября взятие села под контроль подтвердили в Генштабе, а затем и в 3-й штурмовой. По словам Маляр, накануне ситуация была динамичной и менялась несколько раз за день.

В 3-й ОШБр заявили, что в боях полностью разбили 72-ю отдельную мотострелковую бригаду армии России, в том числе и ее командование, и проложили путь к прорыву на правом фланге от Бахмута. В то же время украинские бойцы также понесли большие потери как в технике, так и в личном составе.

Также военнослужащие белорусского полка имени Кастуся Калиновского сообщили о деоккупации села Клещеевка Бахмутского района, однако позже удалили это сообщение из Telegram.

