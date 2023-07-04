Ликвидированы почти 800 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о суточных потерях войск РФ в Украине

4 июля, 08:33
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Оккупационная армия РФ потеряла в Украине почти 30 тысяч единиц военной техники с начала большой войны (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Оккупационная армия РФ потеряла в Украине почти 30 тысяч единиц военной техники с начала большой войны (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 770 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 231 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 4 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 231 030 (+770) человек ликвидировано,
  • танков — 4059 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7908 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 4252 (+32) ед,
  • РСЗО — 647 (+6) ед,
  • средств ПВО — 394 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3602 (+29),
  • крылатых ракет — 1264 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6843 (+9) ед,
  • специальной техники — 590 (+0).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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