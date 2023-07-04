Ликвидированы почти 800 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о суточных потерях войск РФ в Украине 4 июля, 08:33 Оккупационная армия РФ потеряла в Украине почти 30 тысяч единиц военной техники с начала большой войны (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 770 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 231 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 4 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 231 030 ( +770) человек ликвидировано,

+770) человек ликвидировано, танков — 4059 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 7908 ( +9) ед,

+9) ед, артиллерийских систем — 4252 ( +32) ед,

+32) ед, РСЗО — 647 ( +6) ед,

+6) ед, средств ПВО — 394 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 309 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3602 ( +29),

+29), крылатых ракет — 1264 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6843 ( +9) ед,

+9) ед, специальной техники — 590 ( +0).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.