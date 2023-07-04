Ликвидированы почти 800 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о суточных потерях войск РФ в Украине
Оккупационная армия РФ потеряла в Украине почти 30 тысяч единиц военной техники с начала большой войны (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 770 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 231 тысячу военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 4 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 231 030 (+770) человек ликвидировано,
- танков — 4059 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7908 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 4252 (+32) ед,
- РСЗО — 647 (+6) ед,
- средств ПВО — 394 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3602 (+29),
- крылатых ракет — 1264 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6843 (+9) ед,
- специальной техники — 590 (+0).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
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В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.