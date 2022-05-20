Генштаб обновил данные о потерях России: ВСУ ликвидировали уже 28700 оккупантов
За время полномасштабного вторжения Россия потеряла 28700 своих военных (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла в Украине около 200 своих военных, сообщает Генштаб.
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Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери РФ составили:
- личного состава — около 28700 (+200) человек ликвидировано,
- танков — 1263 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 3090 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 596 (+1) ед,
- РСЗО — 200 (+1) ед,
- средства ПВО — 93 (+0) ед,
- самолетов — 204 (+1) ед,
- вертолетов — 168 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 460 (+5),
- крылатые ракеты — 103 (+0),
- корабли/катера — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн- 2162 (+5) ед,
- специальная техника — 43 (+0).
Наибольшие потери оккупантов за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении.
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