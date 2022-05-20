Генштаб обновил данные о потерях России: ВСУ ликвидировали уже 28700 оккупантов 20 мая, 09:00 Цей матеріал також доступний українською За время полномасштабного вторжения Россия потеряла 28700 своих военных (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла в Украине около 200 своих военных, сообщает Генштаб.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери РФ составили:

личного состава — около 28700 ( +200) человек ликвидировано,

+200) человек ликвидировано, танков — 1263 ( +9) ед,

+9) ед, боевых бронированных машин — 3090 ( +27) ед,

+27) ед, артиллерийских систем — 596 ( +1) ед,

+1) ед, РСЗО — 200 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 93 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 204 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 168 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 460 ( +5),

+5), крылатые ракеты — 103 ( +0),

+0), корабли/катера — 13 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн- 2162 ( +5) ед,

+5) ед, специальная техника — ​​43 ( +0).

Видео дня

Наибольшие потери оккупантов за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.