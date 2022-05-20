Генштаб обновил данные о потерях России: ВСУ ликвидировали уже 28700 оккупантов

20 мая, 09:00
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За время полномасштабного вторжения Россия потеряла 28700 своих военных (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

За время полномасштабного вторжения Россия потеряла 28700 своих военных (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

За минувшие сутки российская оккупационная армия потеряла в Украине около 200 своих военных, сообщает Генштаб.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери РФ составили:

  • личного состава — около 28700 (+200) человек ликвидировано,
  • танков — 1263 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 3090 (+27) ед,
  • артиллерийских систем — 596 (+1) ед,
  • РСЗО — 200 (+1) ед,
  • средства ПВО — 93 (+0) ед,
  • самолетов — 204 (+1) ед,
  • вертолетов — 168 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 460 (+5),
  • крылатые ракеты — 103 (+0),
  • корабли/катера — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн- 2162 (+5) ед,
  • специальная техника — ​​43 (+0).
Видео дня
https://www.youtube.com/embed/pb_bHH9uewk

Наибольшие потери оккупантов за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/320940553552363
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Война России против Украины

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