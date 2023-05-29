Потери армии РФ: за сутки ВСУ ликвидировали более 400 оккупантов, уничтожены десятки вражеских дронов
Силы обороны Украину уничтожили уже десятки тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 430 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 207 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 29 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 207030 (+430) человек ликвидировано,
- танков — 3801 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7467 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 3435 (+10) ед,
- РСЗО — 575 (+1) ед,
- средства ПВО — 331 (+2) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3054 (+61),
- крылатые ракеты — 1056 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6207 (+15) ед,
- специальная техника — 453 (+2).
Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.