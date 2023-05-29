Потери армии РФ: за сутки ВСУ ликвидировали более 400 оккупантов, уничтожены десятки вражеских дронов

29 мая, 08:26
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Силы обороны Украину уничтожили уже десятки тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Силы обороны Украину уничтожили уже десятки тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 430 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 207 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 29 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 207030 (+430) человек ликвидировано,
  • танков — 3801 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7467 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 3435 (+10) ед,
  • РСЗО — 575 (+1) ед,
  • средства ПВО — 331 (+2) ед,
  • самолетов — 313 (+0) ед,
  • вертолетов — 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3054 (+61),
  • крылатые ракеты — 1056 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6207 (+15) ед,
  • специальная техника — 453 (+2).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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