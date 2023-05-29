Потери армии РФ: за сутки ВСУ ликвидировали более 400 оккупантов, уничтожены десятки вражеских дронов 29 мая, 08:26 Силы обороны Украину уничтожили уже десятки тысяч единиц техники российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 430 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 207 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 29 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 207030 ( +430) человек ликвидировано,

+430) человек ликвидировано, танков — 3801 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 7467 ( +11) ед,

+11) ед, артиллерийских систем — 3435 ( +10) ед,

+10) ед, РСЗО — 575 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 331 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 313 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 298 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3054 ( +61),

+61), крылатые ракеты — 1056 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6207 ( +15) ед,

+15) ед, специальная техника — 453 ( +2).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



