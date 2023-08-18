Минус сразу два вертолета. За сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских оккупантов, уничтожена вражеская авиация

18 августа, 08:42
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Потери РФ в Украине превысили четверть миллиона военных убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Потери РФ в Украине превысили четверть миллиона военных убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 256 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 18 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 256 510 (+460) человек ликвидировано,
  • танков — 4332 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 8410 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 5193 (+24) ед,
  • РСЗО — 714 (+0) ед,
  • средств ПВО — 486 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4276 (+4),
  • крылатых ракет — 1406 (+2),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7658 (+17) ед,
  • специальной техники — 783 (+10).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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