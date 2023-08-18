Минус сразу два вертолета. За сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских оккупантов, уничтожена вражеская авиация 18 августа, 08:42 Потери РФ в Украине превысили четверть миллиона военных убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 256 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 18 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 256 510 ( +460) человек ликвидировано,

+460) человек ликвидировано, танков — 4332 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 8410 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 5193 ( +24) ед,

+24) ед, РСЗО — 714 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 486 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +2) ед,

+2) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4276 ( +4),

+4), крылатых ракет — 1406 ( +2),

+2), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7658 ( +17) ед,

+17) ед, специальной техники — 783 ( +10).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

Войска РФ несут огромные потери.