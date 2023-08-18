Минус сразу два вертолета. За сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских оккупантов, уничтожена вражеская авиация
Потери РФ в Украине превысили четверть миллиона военных убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 256 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 18 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 256 510 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 4332 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 8410 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 5193 (+24) ед,
- РСЗО — 714 (+0) ед,
- средств ПВО — 486 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4276 (+4),
- крылатых ракет — 1406 (+2),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7658 (+17) ед,
- специальной техники — 783 (+10).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.
Войска РФ несут огромные потери.