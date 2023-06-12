Минус 540 оккупантов, дроны и танки. Генштаб ВСУ рассказал о потерях армии РФ в Украине за сутки
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 216 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 12 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 216180 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 3931 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7636 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 3746 (+10) ед,
- РСЗО — 601 (+0) ед,
- средства ПВО — 362 (+0) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3307 (+7),
- крылатые ракеты — 1183 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6471 (+10) ед,
- специальная техника — 510 (+1).
Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.