Минус 540 оккупантов, дроны и танки. Генштаб ВСУ рассказал о потерях армии РФ в Украине за сутки 12 июня, 08:58 Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 216 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 12 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 216180 ( +540) человек ликвидировано,

+540) человек ликвидировано, танков — 3931 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 7636 ( +5) ед,

+5) ед, артиллерийских систем — 3746 ( +10) ед,

+10) ед, РСЗО — 601 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 362 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 299 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3307 ( +7),

+7), крылатые ракеты — 1183 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6471 ( +10) ед,

+10) ед, специальная техника — 510 ( +1).

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Ранее с Генштаб ВСУ сообщили, что в России агитируют свое население к прохождению военной службы различными способами — таким образом там пытаются пополнить потери, понесенные в войне против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



