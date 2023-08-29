Минус более 500 российских оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал об огромных суточных потерях армии РФ в Украине 29 августа, 08:17 ВСУ уничтожили уже десятки тысяч единиц военной техники РФ (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 530 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 261 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 29 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 261 840 ( +530) человек ликвидировано,

+530) человек ликвидировано, танков — 4414 ( +14) ед,

+14) ед, боевых бронированных машин — 8579 ( +17) ед,

+17) ед, артиллерийских систем — 5450 ( +25) ед,

+25) ед, РСЗО — 733 ( +3) ед,

+3) ед, средств ПВО — 500 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4387 ( +4),

+4), крылатых ракет — 1419 ( +4),

+4), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7909 ( +43) ед,

+43) ед, специальной техники — 820 ( +11).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.



