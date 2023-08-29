Минус более 500 российских оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал об огромных суточных потерях армии РФ в Украине

29 августа, 08:17
Поделиться:
ВСУ уничтожили уже десятки тысяч единиц военной техники РФ (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ уничтожили уже десятки тысяч единиц военной техники РФ (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 530 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 261 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 29 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 261 840 (+530) человек ликвидировано,
  • танков — 4414 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин — 8579 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 5450 (+25) ед,
  • РСЗО — 733 (+3) ед,
  • средств ПВО — 500 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4387 (+4),
  • крылатых ракет — 1419 (+4),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7909 (+43) ед,
  • специальной техники — 820 (+11).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

Читайте также:

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X