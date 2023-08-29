Минус более 500 российских оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал об огромных суточных потерях армии РФ в Украине
ВСУ уничтожили уже десятки тысяч единиц военной техники РФ (Фото:Генштаб ВСУ)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 530 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 261 тысячу военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 29 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 261 840 (+530) человек ликвидировано,
- танков — 4414 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 8579 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 5450 (+25) ед,
- РСЗО — 733 (+3) ед,
- средств ПВО — 500 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4387 (+4),
- крылатых ракет — 1419 (+4),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7909 (+43) ед,
- специальной техники — 820 (+11).
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.
В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.