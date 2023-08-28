Потери армии РФ в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 оккупантов, уничтожены танки, артсистемы и средства ПВО 28 августа, 08:39 РФ несет огромные потери в войне против Украины (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 261 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 28 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 261 310 ( +490) человек ликвидировано,

+490) человек ликвидировано, танков — 4400 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 8562 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 5425 ( +22) ед,

+22) ед, РСЗО — 730 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 499 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4383 ( +5),

+5), крылатых ракет — 1415 ( +4),

+4), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7866 ( +12) ед,

+12) ед, специальной техники — 809 ( +1).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.



