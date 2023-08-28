Потери армии РФ в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 оккупантов, уничтожены танки, артсистемы и средства ПВО
РФ несет огромные потери в войне против Украины (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 261 тысячу военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 28 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 261 310 (+490) человек ликвидировано,
- танков — 4400 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8562 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 5425 (+22) ед,
- РСЗО — 730 (+2) ед,
- средств ПВО — 499 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4383 (+5),
- крылатых ракет — 1415 (+4),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7866 (+12) ед,
- специальной техники — 809 (+1).
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.
В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.