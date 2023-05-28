Минус три танка и 400 оккупантов. Генштаб ВСУ обнародовал новые потери армии РФ за сутки 28 мая, 08:35 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 27 мая, потеряли 400 своих солдат и наемников, три танка, 11 артиллерийских систем, семь боевых бронированных машин.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили:

личный состав — около 206600 (+400) человек ликвидировано Видео дня

танки — 3797 (+3)

боевые бронированные машины — 7456 (+7)

артиллерийские системы — 3425 (+11)

РСЗО — 574 (+0)

средства ПВО — 329 (+0)

самолеты — 313 (+0)

вертолеты — 298 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2993 (+3

крылатые ракеты — 1056 (+0)

корабли / катера — 18 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 6192 (+9)

специальная техника — 451 (+2)

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.