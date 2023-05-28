Минус три танка и 400 оккупантов. Генштаб ВСУ обнародовал новые потери армии РФ за сутки
Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 27 мая, потеряли 400 своих солдат и наемников, три танка, 11 артиллерийских систем, семь боевых бронированных машин.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составили:
личный состав — около 206600 (+400) человек ликвидированоВидео дня
танки — 3797 (+3)
боевые бронированные машины — 7456 (+7)
артиллерийские системы — 3425 (+11)
РСЗО — 574 (+0)
средства ПВО — 329 (+0)
самолеты — 313 (+0)
вертолеты — 298 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2993 (+3
крылатые ракеты — 1056 (+0)
корабли / катера — 18 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 6192 (+9)
специальная техника — 451 (+2)
Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.