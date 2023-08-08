Минус вертолет и почти 600 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине 8 августа, 08:41 Еще один ударный вертолет Ка-52 сбили в Запорожской области 7 августа (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов, уничтожен ударный вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 251 тысяче военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 8 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 250 800 ( +560) человек ликвидировано,

+560) человек ликвидировано, танков — 4254 ( +10) ед,

+10) ед, боевых бронированных машин — 8278 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 4996 ( +19) ед,

+19) ед, РСЗО — 709 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 468 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 312 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4158 ( +4),

+4), крылатых ракет — 1377 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7460 ( +9) ед,

+9) ед, специальной техники — 737 ( +2).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

