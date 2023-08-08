Минус вертолет и почти 600 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине

8 августа, 08:41
Поделиться:
Еще один ударный вертолет Ка-52 сбили в Запорожской области 7 августа (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

Еще один ударный вертолет Ка-52 сбили в Запорожской области 7 августа (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов, уничтожен ударный вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 251 тысяче военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 8 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 250 800 (+560) человек ликвидировано,
  • танков — 4254 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 8278 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 4996 (+19) ед,
  • РСЗО — 709 (+0) ед,
  • средств ПВО — 468 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 312 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4158 (+4),
  • крылатых ракет — 1377 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7460 (+9) ед,
  • специальной техники — 737 (+2).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Читайте также:
Сырский показал, как ударные дроны ВСУ уничтожают разведывательные станции противника в Бахмуте — видео

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X