Минус вертолет и почти 600 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине
Еще один ударный вертолет Ка-52 сбили в Запорожской области 7 августа (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов, уничтожен ударный вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 251 тысяче военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 8 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 250 800 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 4254 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 8278 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 4996 (+19) ед,
- РСЗО — 709 (+0) ед,
- средств ПВО — 468 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 312 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4158 (+4),
- крылатых ракет — 1377 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7460 (+9) ед,
- специальной техники — 737 (+2).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.