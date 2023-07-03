Огромная цена агрессии РФ. За сутки ВСУ ликвидировали 600 оккупантов, уничтожен вражеский вертолет

3 июля, 08:33
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С начала большой войны потери РФ в Украине превысили 230 тысяч убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

С начала большой войны потери РФ в Украине превысили 230 тысяч убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов, уничтожен российский вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 230 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 3 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 230 260 (+600) человек ликвидировано,
  • танков — 4057 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 7899 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 4220 (+32) ед,
  • РСЗО — 641 (+4) ед,
  • средств ПВО — 391 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 309 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3573 (+16),
  • крылатых ракет — 1264 (+3),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6834 (+18) ед,
  • специальной техники — 590 (+7).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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