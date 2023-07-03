Огромная цена агрессии РФ. За сутки ВСУ ликвидировали 600 оккупантов, уничтожен вражеский вертолет 3 июля, 08:33 С начала большой войны потери РФ в Украине превысили 230 тысяч убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов, уничтожен российский вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 230 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 3 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 230 260 ( +600) человек ликвидировано,

+600) человек ликвидировано, танков — 4057 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 7899 ( +11) ед,

+11) ед, артиллерийских систем — 4220 ( +32) ед,

+32) ед, РСЗО — 641 ( +4) ед,

+4) ед, средств ПВО — 391 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 309 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3573 ( +16),

+16), крылатых ракет — 1264 ( +3),

+3), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6834 ( +18) ед,

+18) ед, специальной техники — 590 ( +7).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.