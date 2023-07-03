Огромная цена агрессии РФ. За сутки ВСУ ликвидировали 600 оккупантов, уничтожен вражеский вертолет
С начала большой войны потери РФ в Украине превысили 230 тысяч убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов, уничтожен российский вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 230 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 3 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 230 260 (+600) человек ликвидировано,
- танков — 4057 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7899 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 4220 (+32) ед,
- РСЗО — 641 (+4) ед,
- средств ПВО — 391 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3573 (+16),
- крылатых ракет — 1264 (+3),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6834 (+18) ед,
- специальной техники — 590 (+7).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.