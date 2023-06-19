Минус еще один вертолет. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных суточных потерях российских оккупантов в Украине 19 июня, 08:23 За последнюю неделю ВСУ уничтожили пять ударных российских вертолетов Аллигатор (Фото:Vitaly Kuzmin/Wikimedia)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 630 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 220 тысяч военных. ВСУ удалось сбить еще один вражеский ударный вертолет.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 19 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 220450 ( +630) человек ликвидировано,

+630) человек ликвидировано, танков — 3989 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 7735 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 3865 ( +18) ед,

+18) ед, РСЗО — 610 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 370 ( +6) ед,

+6) ед, самолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 305 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3383 ( +12),

+12), крылатые ракеты — 1211 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6612 ( +42) ед,

+42) ед, специальная техника — 526 ( +4).

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За последнюю неделю ВСУ уничтожили уже пять российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 305 вертолетов разных типов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.

