Минус еще один вертолет. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных суточных потерях российских оккупантов в Украине
За последнюю неделю ВСУ уничтожили пять ударных российских вертолетов Аллигатор (Фото:Vitaly Kuzmin/Wikimedia)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 630 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 220 тысяч военных. ВСУ удалось сбить еще один вражеский ударный вертолет.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 19 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 220450 (+630) человек ликвидировано,
- танков — 3989 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7735 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 3865 (+18) ед,
- РСЗО — 610 (+0) ед,
- средства ПВО — 370 (+6) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 305 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3383 (+12),
- крылатые ракеты — 1211 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6612 (+42) ед,
- специальная техника — 526 (+4).
За последнюю неделю ВСУ уничтожили уже пять российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 305 вертолетов разных типов.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.