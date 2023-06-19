Минус еще один вертолет. Генштаб ВСУ обновил данные об огромных суточных потерях российских оккупантов в Украине

19 июня, 08:23
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За последнюю неделю ВСУ уничтожили пять ударных российских вертолетов Аллигатор (Фото:Vitaly Kuzmin/Wikimedia)

За последнюю неделю ВСУ уничтожили пять ударных российских вертолетов Аллигатор (Фото:Vitaly Kuzmin/Wikimedia)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 630 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 220 тысяч военных. ВСУ удалось сбить еще один вражеский ударный вертолет.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 19 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 220450 (+630) человек ликвидировано,
  • танков — 3989 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 7735 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 3865 (+18) ед,
  • РСЗО — 610 (+0) ед,
  • средства ПВО — 370 (+6) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 305 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3383 (+12),
  • крылатые ракеты — 1211 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6612 (+42) ед,
  • специальная техника — 526 (+4).

Видео дня

За последнюю неделю ВСУ уничтожили уже пять российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 305 вертолетов разных типов.

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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вертолеты Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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