Потери агрессора: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских оккупантов, уничтожен вражеский самолет 26 мая, 08:37 В Украине уничтожены десятки тысяч единиц российской военной техники (Фото:Минобороны Украины)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 205 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 26 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 205720 ( +460) человек ликвидировано,

+460) человек ликвидировано, танков — 3796 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 7435 ( +3) ед,

+3) ед, артиллерийских систем — 3384 ( +25) ед,

+25) ед, РСЗО — 570 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 328 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 310 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 296 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2910 ( +2),

+2), крылатые ракеты — 1015 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6161 ( +13) ед,

+13) ед, специальная техника — 446 ( +2).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



