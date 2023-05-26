Потери агрессора: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских оккупантов, уничтожен вражеский самолет

26 мая, 08:37
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В Украине уничтожены десятки тысяч единиц российской военной техники (Фото:Минобороны Украины)

В Украине уничтожены десятки тысяч единиц российской военной техники (Фото:Минобороны Украины)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 205 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 26 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 205720 (+460) человек ликвидировано,
  • танков — 3796 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7435 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 3384 (+25) ед,
  • РСЗО — 570 (+0) ед,
  • средства ПВО — 328 (+1) ед,
  • самолетов — 310 (+1) ед,
  • вертолетов — 296 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2910 (+2),
  • крылатые ракеты — 1015 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6161 (+13) ед,
  • специальная техника — 446 (+2).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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