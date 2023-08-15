Потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских оккупантов, уничтожен вражеский вертолет — Генштаб

15 августа, 08:54
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ВСУ сбивают ударные вертолеты россиян Ка-52 (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

ВСУ сбивают ударные вертолеты россиян Ка-52 (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов, уничтожен ударный вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 255 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 15 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 254 920 (+540) человек ликвидировано,
  • танков — 4313 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 8370 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 5128 (+29) ед,
  • РСЗО — 714 (+0) ед,
  • средств ПВО — 482 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 314 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4242 (+29),
  • крылатых ракет — 1387 (+8),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7584 (+22) ед,
  • специальной техники — 769 (+3).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь «превью» гораздо более крупного наступления.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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