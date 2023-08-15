Потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских оккупантов, уничтожен вражеский вертолет — Генштаб 15 августа, 08:54 ВСУ сбивают ударные вертолеты россиян Ка-52 (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов, уничтожен ударный вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 255 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 15 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 254 920 ( +540) человек ликвидировано,

+540) человек ликвидировано, танков — 4313 ( +7) ед,

+7) ед, боевых бронированных машин — 8370 ( +16) ед,

+16) ед, артиллерийских систем — 5128 ( +29) ед,

+29) ед, РСЗО — 714 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 482 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 314 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4242 ( +29),

+29), крылатых ракет — 1387 ( +8),

+8), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7584 ( +22) ед,

+22) ед, специальной техники — 769 ( +3).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь «превью» гораздо более крупного наступления.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

